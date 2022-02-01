بايدن يعلن عزمه تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لتصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء إعلان الرئيس بايدن عن الوضع الخاص لقطر، وهو حليف رئيسي بالشرق الأوسط ، خلال الزيارة التي يقوم بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشنطن اليوم الإثنين.

وقال بايدن وإلى جانبه الشيخ تميم: "قطر صديق جيد وشريك موثوق"، مضيفا: " أنا أبلغ الكونجرس بأنني سأقوم بتصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو لكي أعكس أهمية علاقتنا".

وأوضح بايدن قائلا: "أعتقد أنه أمر طال انتظاره".

ويعطي هذا الوضع الدول التي لا تنتمي إلى حلف الناتو، إمكانية الحصول على الأسلحة الأمريكية. والدول الأخرى في القائمة هى إسرائيل والبرازيل ومصر وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والأرجنتين.

ولعبت قطر دورا بارزا في إجلاء المواطنين الأجانب وعمال الإغاثة المحليين من أفغانستان العام الماضي، حيث كانت قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بمثابة مركز نقل رئيسي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.