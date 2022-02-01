حماس ترحب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يعتبر إسرائيل «دولة فصل عنصري»

رحبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بإصدار منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرا يعتبر إسرائيل "دولة فصل عنصري".

وقالت الحركة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها تنظر "بكثير من التقدير والاحترام" لجهود منظمة العفو في إصدار تقريرها "المهني" الذي "يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على حقيقته".

وأضافت الحركة، على لسان هشام قاسم رئيس الدائرة الإعلامية فيها، أن تقرير العفو الدولية "التزم مباديء المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، ويعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة".

واعتبرت حماس التقرير "جزءا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى انصاف الشعب الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض".

وحثت الحركة منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في "كشف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الهجوم التحريضي الذي شنته وزارة الخارجية الإسرائيلية على منظمة العفو الدولية على خلفية التقرير.

وفي بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، وصف المرصد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ضد العفو الدولية بأنها "مشينة وتفتقر للمصداقية والعدالة".

وقال إن هذه التصريحات "تأتي في سياق نهج إسرائيلي يقوم على ترهيب الأفراد والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، وهو أمر سبق أن تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها".

وأصدرت العفو الدولية تقريرا تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، خلص إلى أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتايد)، بناء على احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضد الفلسطينيين.

ووثق التقرير انتهاكات تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، حيث تشكل تلك الانتهاكات مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفق ما خلصت إليه "أمنستي".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل، بدلا من إجراء مراجعة لسياستها التمييزية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، اختارت أن تهاجم المنظمة وتصف التقرير بأنه "يكدس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لإسرائيل".

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم السلطات الإسرائيلية.