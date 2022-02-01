وزيرة المالية التونسية ترد على تأخر صرف الأجور: لم نتخل عن دورنا

قالت سهام بوغديري وزيرة المالية في الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لن تتخلى عن دورها في تأمين النفقات العامة بما في ذلك صرف الأجور المتأخرة هذا الشهر.

وجاء تصريح الوزيرة سهام بوغديري عقب لقائها الرئيس قيس سعيد وفي ظل الجدل الدائر بشأن تأخر صرف أجور الوظيفة العمومية بينما تعاني خزينة الدولة من شح في السيولة.

وأرجعت "بوغديري" تأخر عملية صرف الأجور التي تبدأ عادة مع بداية الأسبوع الأخير من كل شهر، إلى تزامنها مع عطلة.

وأضافت: "الوزارة تعمل كما في السابق وتحدث بعض التعطيلات لكن إذا كانت هناك تعطيلات مفتعلة، فإن الوزارة تتحرك وتتابع بدقة كيفية تأمين هذه النفقات سواء الأجور أو التحويلات الاجتماعية للعائلات المعوزة".

وتابعت: "الدولة لن تتخلى عن دورها الريادي في هذا المجال والذي أمنته منذ عقود وتستمر في ذلك في الأيام المقبلة على أحسن وجه".

وتأخر صرف الأجور بنحو أسبوع لبعض الوزارات. وتلقى المعلمون أجورهم مع انقضاء الشهر ما دفع العاملين في هذا القطاع إلى إطلاق هاشتاج "أين مرتبي" على مواقع التواصل الاجتماع وارتداء الشارات الحمراء في المدارس.

واحتجت نقابة المعلمين على تأخير التحويلات في البنوك ما يترتب عنه اثقال كاهل المعلمين الحاصلين على قروض باقتطاعات إضافية.