الحكومة البريطانية: إعلام المواطنين حال تغريم جونسون بسبب حفلات داونينج ستريت

أعلن مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكشف إذا ما تم فرض غرامة عليه بسبب انتهاك قيود فيروس كورونا، في ظل تتابع التساؤلات عن فضيحة "بارتي جيت" الخاصة بإقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة.



كانت هناك مخاوف من أن المواطنين لن يتم إبلاغهم رسميا أبدا ما إذا كان رئيس الوزراء صدرت بحقه عقوبة لحضور حفل في "10 داونينج ستريت"، حيث لا تكشف الشرطة عادة عن هوية من تصدر بحقهم غرامات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".



لكن "داونينج ستريت" اعترف بـ "الاهتمام العام الكبير " بقضية رئيس الوزراء.



وتحقق الشرطة في 12 تجمعا منفصلا في "داونينج ستريت" و"وايتهول"، وهو حي في لندن يضم العديد من المكاتب الحكومية في عامي 2020 و2021.