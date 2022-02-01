تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء في اليابان تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4ر55 نقطة مقابل 3ر54 نقطة في الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهرت البيانات نموا حادا في ناتج قطاع التصنيع، ليستمر هذا النمو للشهر الرابع على التوالي مسجلا أسرع معدل منذ شباط/فبراير 2014. وارتبط ارتفاع الإنتاج بارتفاع الطلبيات الجديدة لدى القطاع.

وبالمثل سجلت الطلبيات الجديدة لدى الشركات الصناعية نموا جديدا، حيث وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ تسعة أشهر. وربط مديرو المشتريات ارتفاع المبيعات بزيادة ثقة العملاء سواء في الداخل أو الخارج.