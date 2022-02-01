أيرباص تتحالف مع لوكهيد مارتن للفوز بعقد توريد طائرات التزويد بالوقود في الجو لأمريكا

قررت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص التحالف مع شركة الصناعات الجوية العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب للحصول على عقد توريد طائرات التزويد بالوقود في الجو للقوات الجوية الأمريكية باستخدام نسخة أمريكية من الطائرة أيه 330 التي تنتجها أيرباص.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطائرة أيه 330 ذات الجسم العريض كانت أساس العرض الذي قدمته أيرباص منذ عشر سنوات للحصول على عقد توريد طائرات التزويد بالوقود في الجو للقوات الأمريكية والذي وقع عليه الاختيار، قبل أن يتم التراجع عنه لصالح الطائرة كيه.سي-46 التي تنتجها شركة بوينج الأمريكية.

وفي حال فوز تحالف أيرباص ولوكهيد بعقد المرحلة الثانية من تحديث أسطول طائرات التزويد بالوقود في الجو الأمريكي، تعهدت الشركة الأوروبية بإضافة خط لإنتاج الطائرة أيه 330 إلى مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية. وستكون أيه 330 أول طائرة ذات ممرين يتم تجميعها في مصنع ألاباما الذي تم إنشاؤه بعد المنافسة على العقد السابق لطائرات التزويد بالوقود.

في الوقت نفسه ستواصل أيرباص تصنيع طائرتها أيه 330 للعملاء غير الأمريكيين في مصنعها بالقرب من مقر رئاستها في مدينة تولوز الفرنسية. وسيتم إعادة تجهيز هذه الطائرات في إسبانيا حتى تصبح محطة وقود في الجو.

يذكر أن أيرباص لديها حاليا طلبيات من 13 دولة لشراء أكثر من 50 طائرة للتزويد بالوقود في الجو من طراز أيه 330 إم.آر.تي.تي.