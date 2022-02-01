الهند تسجل 167 ألفا و59 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أنه تم تسجيل 167 ألفا و59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 41 مليونا و469 ألفا و499 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 1192 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 496 ألفا و242 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ مليونا و743 ألفا و59 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 39 مليونا و230 ألفا و198 شخصا، وذلك بعدما تعافى 254 ألفا و76 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.