 فرنسا تبدأ التحقيق بشأن مجموعة أوربي لدور التقاعد بسبب مزاعم سوء معاملة المسنين فيها - بوابة الشروق
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فرنسا تبدأ التحقيق بشأن مجموعة أوربي لدور التقاعد بسبب مزاعم سوء معاملة المسنين فيها

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 1:48 م

بدأت الحكومة الفرنسية تحقيقات إدارية ومالية بشأن مجموعة "أوربي" المالكة لدور التقاعد، والتي تتخذ من فرنسا مقرا لها، وذلك بعد نشر كتاب يزعم سوء معاملة المسنين في الدور التابعة لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن وزيرة الدولة المكلفة بسياسة المسنين، بريجيت بورجينون، قولها لمحطة "فرانس انتر" الإذاعية: "سنقوم باستجواب المجموعة بأكملها".

وكانت "أوربي" أقالت مديرها التنفيذي أمس الأول الأحد، وتراجعت أسهمها بعد أن ورد في أحد الكتب أن الشركة تضع أولوية للأرباح على رفاهية المسنين الذين يعيشون في الدور التابعة لها.

ومن جهتها، نفت "أوربي" جميع الادعاءات، ووصفتها بالكاذبة والشنيعة والمتحيزة.

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