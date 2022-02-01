مبادرة شبابية لصناعة الطوب في قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

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بدأ شباب قرية الجورة، جنوب مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تنفيذ مبادرة لتوفير الطوب البلدي.

وأكد الشيخ عرفات خضر، من وجهاء قرية الجورة، أن الشبان قاموا بعمل معمل للطوب البلدي للمساهمة في بناء بيوت للشباب والأهالي بالقرية.

وأضاف خضر أن الشباب يعيدون استلهام ما قام به الشيخ الراحل خلف الخلفات في الشكل التعاوني والجماعي لبناء بيوت القرية فترة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية لمحافظة شمال سيناء يبلغ عدد السكان المسجلين في قرية الجورة حوالي 2489 نسمة، منهم 1736 من الذكور و1427 من الإناث.