قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب له تاريخ وصفته بالعظيم، معقبة: «معارض الكتاب أصبحت تتطور بشكل كبير على مستوى المعارض، لذا ليس من المعقول عدم وجود تطوير يواكب ما يحدث في العالم كله».

وأضافت عبدالدايم، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توسعًا كبيرًا في العلاقات البينية بين مصر والدول الأخرى على المستوى الثقافي خلال المرحلة الأخيرة، متابعة: «تواجد مصر في المعارض فتح مجالا كبيرا للتواصل».

وذكرت أن مشاركات الدول العربية وحتى الأجنبية في المعرض هذا العام مختلفة عما قبل، مضيفة أن آلية العرض نقلت الجميع إلى مكان آخر، على حد تعبيرها.

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن التواصل الثقافي الذي جرى خلال السنوات السبع الأخيرة فتح لمصر مجال لمشاركات عديدة.