الصين: بدء التحقيق مع رجل بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل لامرأة مقيدة بالسلاسل

تسبب مقطع فيديو تظهر فيه امرأة مقيدة بالسلاسل في كوخ من الطين المتهالك، في إثارة حالة من الرعب بالصين، حيث بدأت السلطات حاليا التحقيق مع زوج السيدة.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام بيان رسمي صدر أمس الأول الأحد، ورد فيه أن التحقيق جار بشأن الواقعة، كما أفادت تقارير بأن السيدة نفسها تتواجد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.

وكان أحد مدوني الإنترنت قد قام بتحميل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين، على منصة "دوين" لمقاطع الفيديو، وهي النسخة الصينية من "تيك توك"، في 26 من يناير.

وتظهر في المقطع المثير للجدل، امرأة مقيدة من رقبتها وترتدي ملابس خفيفة فقط على الرغم من درجات الحرارة القريبة من درجة التجمد. وقد حصد المقطع والهاشتاج الخاص به في المجموع أكثر من 200 مليون متابعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصدرت السلطات أول بيان بشأن الواقعة يوم الجمعة الماضي، حيث جاء فيه أن السيدة التي تعيش بمدينة شوزهو في شرق الصين، متزوجة منذ عام 1998 وهي أم لثمانية أطفال.

وتعاني السيدة من حالة شديدة من مرض الفصام، الذي أدى مرارا إلى نشوب أعمال عنف في الماضي.