بوتين يلتقي أوربان في ظل استمرار مواجهة الناتو مع روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن في أوروبا.

وسيكون الاجتماع أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسي وقائد دولة عضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو) منذ تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ومن بين أمور أخرى، مارست موسكو ضغوطا على الغرب للاستجابة للمطالب الروسية بإطار أمني جديد في أوروبا من خلال نشر عدد كبير من قواتها في مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية.

وعمليا، طالبت روسيا حلف شمال الأطلسي بإنهاء توسعه شرقا، وسحب القوات التابعة للحلف إلى مواقعها في عام 1997 في أوروبا الشرقية ، وإعطاء ضمانة راسخة بعدم قبول أوكرانيا في الحلف.

ورفض الناتو مطالب موسكو. ومع ذلك، يستمر الحوار بشأن الأمن في أوروبا على مختلف المستويات.

ويعتزم بوتين التحدث مع أوربان حول زيادة توسيع التعاون بين البلدين في مجالات مثل التجارة والطاقة وحتى في الثقافة، وفقا للكرملين.

وتردد أن أوربان مهتم أيضا بالحصول على اسعار مناسبة للغاز الروسي فى المجر خلال اجتماعه مع بوتين .