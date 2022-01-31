عرض الإعلامي شريف عامر، خلال برنامجه "يحدث في مصر" على شاشة "mbc مصر"، فيلمًا عن الراحل عبد السلام المحجوب، لم يُعرض من قبل للمخرجة ساندرا نشأت.

وتناول الفيلم، مسيرة المحجوب وعطاءاته لا سيّما خلال فترة توليه منصب محافظ الإسكندرية.

وتوفي المحجوب مساء أمس الاثنين، وشُيِّع جثمانه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد آل رشدان، فيما العزاء سيكون غدًا الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.