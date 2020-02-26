اليونان: فصل العاملين الصحيين غير المحصنين ضد كوفيد-19 بعد مارس المقبل

أعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس، أن العاملين بقطاع الصحة في اليونان غير المحصنين ضد فيروس كوفيد-19 يجب أن يتلقوا تطعيماتهم بحلول 31 مارس المقبل أو سيتم فصلهم من نظام الصحة الوطني اليوناني.

وقال بليفريس إن اليونان ستشترط اعتبارا من 7 فبراير الجاري، الحصول على جرعة معززة، ليتم اعتبار الشخص محصنا بالكامل، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

وكان العاملون بقطاع الصحة في اليونان قد نظموا عدة احتجاجات ضد التطعيم الإلزامي الخاص بفيروس كورونا.

وخففت اليونان أمس الاثنين، من إجراءاتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وسمحت بالموسيقى في المطاعم والحانات، مع تمديد ساعات عملها.