تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع كتاب "نجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية" للناقد الكبير الراحل إبراهيم فتحي والصادر حديثا عن دار الشروق، الاثنين الموافق 7 فبراير، الساعة السادسة مساء بأتيليه القاهرة - ش كريم الدولة - ميدان طلعت حرب بوسط البلد.

يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير ويناقش الكتاب د. أحمد الخميسي - د. حسين حمودة - د. محمد بدوي، بحضور الدكتورة هناء سليمان والأستاذة منى أنيس.

ونقرأ على غلاف الكتاب: في هذا الكتاب يتوقف الأستاذ إبراهيم فتحي ليحلل، بقدر هائل من العمق والإحاطة والشمول، جوانب مهمة في إبداع نجيب محفوظ، ومن بين هذه الجوانب قصص محفوظ القصيرة ومسرحياته القصيرة أو حوارياته - أو ما كان يحب نجيب محفوظ أن يسميه «النصوص الدرامية».

وفي هذا الكتاب سمات عظيمة ظلت علامات على أعمال الأستاذ إبراهيم فتحي النقدية: الحرص على اقتناص ما هو جوهري في النص الأدبي، وتقصّي أبعاد الفكرة أو القضية الواحدة في مجمل نصوص الكاتب، والوصل بين العمل الأدبي والسياقات المتنوعة التي تحيط به في الثقافة المحلية والإنسانية معًا، والاحتفاء بالقيمة الجمالية الكامنة، وأحيانًا الغافية في أعماق النص، والاستناد - في ذلك كله - إلى وعي فلسفي عميق، وإلى خبرة وذائقة عظيمتيْن، وإلى روح نقدية تعدّ، بحدّ ذاتها، ضربًا من ضروب الإبداع. د. حسين حمودة.

إبراهيم فتحي (1931-2019): ناقد وكاتب مصري من أهم نقاد الستينيات. تبنى المنهج الثقافي الذي يربط بين الفنون والآداب والتيارات الاجتماعية والفكرية. شارك في الحياة الثقافية من خلال الكتابة والندوات والمحاضرات. صدرت له مؤلفات عديدة من أبرزها: «العالم الروائي عند نجيب محفوظ»، وهو الكتاب الذي اعتبره نجيب محفوظ أفضل كتاب نقدي عن أعماله، و«الخطاب الروائي والخطاب النقدي في مصر»، و«معجم المصطلحات الأدبية». وله ترجمات عديدة منها: «قواعد الفن» لبيير بورديو و«نظرية الوجود عند هيجل» لهربرت ماركيوز.