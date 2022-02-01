الدنمارك أول دولة بالاتحاد الأوروبي تلغي معظم قيود كورونا

أصبحت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، واحدة من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي ألغت معظم قيود فيروس كورونا، ولم تَعد الدولة الاسكندنافية تعتبر «كوفيد – 19» مرضًا خطيرًا اجتماعيًا.

ونقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الثلاثاء، يرجع السبب في ذلك إلى أن متحور «أوميكرون» - رغم زيادة معل انتشاره في الدنمارك - لا يضع عبئًا ثقيلًا على النظام الصحي، إضافة إلى ارتفاع معدل التطعيم ضد كورونا في البلد الاسكندنافي، بحسب المسؤولون.

وسجلت الدنمارك، خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في المتوسط، وشهدت الدولة انخفاضًا في عدد المرضى الموجودين داخل غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال رئيس هيئة الصحة الدنماركية سورين بروستروم، لمحطة «تي في 2» الدنماركية، إن اهتمامه كان متعلقًا بعدد إصابات كورونا في وحدات العناية المركزة وليس العدد الإجمالي، معقبًا: «الرقم منخفض بشكل لا يصدق، وهناك 32 مصابًا فقط في العناية المركزة».

ومن المقرر أن تشمل القيود الملغاة، عدم إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر والمناطق الداخلية للمطاعم، لكن السلطات الدنماركية توصي باستخدام الكمامة فقط في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.

وألغت الدنمارك استخدام شهادة اللقاح لدخول النوادي الليلية والمقاهي وحافلات الحفلات والمطاعم، وصرح رئيس الوزراء الدنماركي مِت فريدريكسن، للإذاعة الدنماركية، قائلًا: «لا أجرؤ على القول إنه وداع نهائي للقيود. لا نعرف ما إذا سيظهر متغير جديد من كورونا أم لا».

وحثت السلطات الصحية الدنماركيين على إجراء فحوصات منتظمة للاطمئنان بشأن عدم الإصابة بفيروس كورونا، وحذرت الحكومة الدنماركية من أن البلاد قد تشهد ارتفاعًا في الإصابات في الأسابيع المقبلة، قائلة إن جرعة تطعيم رابعة قد تكون ضرورية.

فرضت الدنمارك قيود كورونا في يوليو لكنها أزالتها بعد 10 أسابيع من حملة تطعيمات ناجحة، وأعادت فرضها مرة أخرى بعد ارتفاع عدد الإصابات.