محافظ الغربية: التربية والتعليم في مقدمة سباق مشاريع «حياة كريمة» بزفتى

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، وخاصة مشروعات قطاع التربية والتعليم والتي بلغت نسبة الإنجاز بها ٩٠ ٪؜.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء وحدة "حياة كريمة" بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، لمتابعة نسب إنجاز المشروعات المنفذة بالمبادرة والتحديات التي قد تعوق تقدم نسب إنجاز بعض المشاريع للوقوف على حلها لضمان انتهاء العمل بها في الوقت المحدد.

وأكد رحمي أن مشروعات التربية والتعليم تشهد ارتفاعاً ملموساً في نسب الإنجاز والتي بلغت ٩٠ ٪؜ بتكلفة مالية قدرها ٣٥٥.٤٤ مليون جنيه، حيث تتضمن عمليات إنشاء جديد وإحلال وتجديد جزئي أو كلي لمدارس قرى مركز زفتى، كما شهد قطاعا مياه الشرب والصرف الصحي ارتفاعاً في نسب الإنجاز وصلت إلى ٨٨٪؜ لمشاريع مياه الشرب بتكلفة مالية ٢٨٢.٤٣ مليون جنيه، بينما بلغت نسب إنجاز الأعمال بمشاريع الصرف الصحي ٨٣٪؜ بتكلفة مالية ٦٨٠.٥ مليون جنيه، لتكون بذلك مشاريع (الاتصالات، التربية والتعليم، مياه الشرب والصرف الصحي) في مقدمة المشاريع المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى.

وفي السياق ذاته، تابع رحمي معدلات تنفيذ مشاريع المجمعات الزراعية والبالغ عددها ١٠ مشاريع، تم البدء في ٨ مشاريع منهم بنسب إنجاز ٦٢٪؜ وبتكلفة مالية ٤٣ مليون جنيه، أما عن المجمعات الخدمية فقد تم البدء بعدد ٨ مشاريع من أصل ٩ بنسبة إنجاز ٧٦٪؜ وبتكلفة مالية قدرت ب ٩٠ مليون جنيه.

واسْتُكْمِلَ الاجتماع بتفقد نسب العمل بمشاريع الكباري والبالغ عددها ١٩ مشروعا تم البدء في ١٥ كوبري منهم، وتم نهو ١١، لتصل نسب الإنجاز إلى ٦٩٪؜ بتكلفة مالية ١٧.١٦ مليون جنيه.

كما تطرق رحمي خلال اجتماعه للوضع التنفيذي ونسب إنجاز الأعمال في مشاريع قطاعات (الصحة، الشباب والرياضة، الرصف، الإسعاف، الكهرباء، السكة الحديد، التضامن الاجتماعي، سكن كريم ومشروعات التنمية المحلية)، حيث تتراوح نسب الإنجاز بهم ما بين ٢٪ و٥٥٪؜.

وأضاف أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٥٣ مشروعا داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.