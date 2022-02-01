موسكو: تهديدات واشنطن بفرض عقوبات لن تجبرنا على التراجع

أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك، أن تهديدات واشنطن بفرض عقوبات لن تجبر روسيا على التراجع، محمّلة واشنطن المسؤولية عن التوترات بين البلدين.

وكتبت السفارة: "واشنطن، وليست موسكو، هي التي تثير التوترات. لن نتراجع ونقف في وضع انتباه ، ونحن نستمع لتهديدات العقوبات الأمريكية."

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فقد جاء المنشور ردا على تغريدة للخارجية الأمريكية قالت فيها إن "روسيا هي التي غزت أوكرانيا في عام 2014" ، و "احتلت القرم" و "تحشد الآن أكثر من مئة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وصف أمس التلويح البريطاني بفرض عقوبات جديدة محتملة على رجال الأعمال الروس في المملكة المتحدة بأنها "مزعجة للغاية"، ومن شأنها تقويض مناخ الأعمال الأجنبية في بريطانيا. وأشار إلى أنه من المحتمل أن ترد روسيا إذا ما مضت المملكة المتحدة قدما في خطط العقوبات.