 تركيا تسجل أكثر 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد لأول مرة خلال الجائحة - بوابة الشروق
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تركيا تسجل أكثر 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد لأول مرة خلال الجائحة

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 11:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 11:36 م

سجل مسؤولو الصحة الأتراك، أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى خلال الجائحة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد اليوم الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذلك، أحصت الوزارة 198 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتفرض تركيا عدد قليل جدا من القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وتشير الوزارة إلى أن حوالي 84 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من السكان البالغ عددهم 84 مليونا قد تلقوا التطعيم بالكامل، وأن المتحور أوميكرون هو المهيمن على أعداد الإصابات.

وتستخدم تركيا جنبا إلى جنب مع لقاحي بيونتك/فايز و سينوفاك أيضا اللقاح المحلي "تركوفاك"، ولكن تم اتهام نقابة الأطباء في البلاد بنشر بيانات قليلة جدا عن "تركوفاك".

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