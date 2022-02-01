وجه الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، كلمة عتاب إلى "صديقه القديم والأخ الكريم الإعلامي عمرو أديب" وذلك على خلفية المداخلة الهاتفية التي أجراها مع إسلام بحيري، الكاتب والباحث الإسلامي، حول تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، حول ضرب الزوج لزوجته.

وأضاف في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تستضيف الليلة إسلام بحيري ليخطئ شيخ الأزهر وأنت تعلم ماذا سيقول إسلام بحيري؟ لديك العلماء وهواتف الفضلاء واستضافة من شئت من أهل العلم، لو الغرض إثارة؛ بالحق معك وليس معك حق».

وتابع: «الضيف الذي استضفته على الهواء أمام ملايين البشر والذي قدمته كباحث وكاتب إسلامي كلام كبير أوي، أومال شيخ الأزهر يطلع إيه؟ بقينا في زمن كاتب وباحث؟ ميعرفش ألف باء في العلم»، وذلك في إشارة إلى «بحيري».

وأشار إلى قيمة الإمام الأكبر شيخ الإسلام بالنسبة لمصر وإلى جميع المسلمين على سطح الكرة الأرضية، متابعًا عن «بحيري»: «يؤذي الناس في مشاعرهم وأن ينال منهم عيل لا صلة له بالبحث ولا الكتابة الدينية، شيخ الازهر له مكانته في قلب كل مسلم، ويشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة».

وأردف: «هل معنى ذلك أنشيخ الازهر لا يُخطأ؟ لدينا قانون شريعي كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا سيدي رسول الله، ولأول مرة أعيد النظر بصفتي (أبو الباحثين) - أرادوا أم لم يريدوا - لدي 100 بحث علمي ودكتوراه وكتب، فالسلف قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد وليس يخطأ».

واستطرد: «بعلو صوته عبر شاشة إم بي سي مصر يقول بحيري: (مع احترامنا!)، بتكلم دراويش؟ أغلطك وأقول مع احترامنا هل عندك ريحة الاحترام؟ إيه الكلام المتناقض والسياسي ده؟ أمسح بكرامتك الأرض وأقول مع احترامي، أنت أولى بالضرب من الزوجة الناشز».

واختتم في رسالته لـ«بحيري»: «بوظتوا الدنيا وتجرأت على المقام الأعظم بين المسلمين»، مشددًا على أن «تعظيم الأزهر بجميع مؤسساته من أول إمامه الأكبر إلى أصغر باحث فيه دين واحترام لشريعة رب العالمين».