مصرع فتاة تحت عجلات القطار بقرية سيدي غازي في كفر الشيخ

لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار محطة سيدي غازي المتجه إلى محطة قطار كفر الشيخ، أثناء عبورها المحطة.



وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب إبلاغ الشرطة تحت تصرف جهات التحقيق، لإصدار قرار بشأن الجثمان.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد الحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة سيدي غازي بلاغا، يفيد دهس قطار سيدي غازي المتجه لكفر الشيخ «أماني محمد سويلم»، 28 سنة، أثناء عبورها محطة السكة الحديد.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.



وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث.



وتبين أن الفتاة أثناء عبورها لم تنتبه لقدوم قطار، فدهسها.



تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.