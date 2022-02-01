علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، حول تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسبق وتحدث موسيماني، في وسائل الإعلام وخاصة بأحد المؤتمرات الصحفية، عن تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية وتعثر المفاوضات بينهم في الآونة الأخيرة قبل السفر للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "الأهلي يسير بسياسة محكومة وراسخة منذ القدم ويتصرف في أموره وفقًا لمبادئه، يدير مشاكله دون أي وسيلة خارج الأهلي".

وأضاف: "موسيماني ليس له دراية بفكر وأسلوب ونظام الأهلي الإداري، البعض كان ينتظر ردًا رسميًا من إدارة الأهلي، ولكن هذا ليس نظام النادي".

وأوضح: "مجلس الإدارة كلف حسام غالي بإيصال رسالة للمدرب، والأخير قدم اعتذاره، ونحن نقول له اعتذارك مقبول".

واختتم: "أتحدث عن أشخاص يريدون اشتعال الأزمة (عايزينها والعة)، الأهلي لن يستدرج لما يريده البعض بأن نكون (لبانة) في فم الإعلام، الأهلي من خلال نظامه والحوكمة غير المكتوبة يدير مشاكله دون تدخل من أحد".