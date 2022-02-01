تقارير: بوينج توقع صفقة ضخمة مع قطر لشراء 100 طائرة

ذكرت تقارير أن شركة الخطوط الجوية القطرية وقعت صفقة لشراء ما لا يقل عن 50 طائرة "777 إكس" من إنتاج شركة بوينج. وستشتري الإمارة الآن 34 طائرة مع خيار شراء 16 طائرة أخرى في وقت لاحق.

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو وممثلو قطر وبوينج والخطوط الجوية القطرية حاضرين جميعا في الحدث الذي تم فيه توقيع الصفقة.

كما تضمنت الصفقة موضوعا آخرا حيث اشترت شركة الطيران العملاقة 50 طائرة من طراز 737 ماكس لتحل محل أسطولها من طائرات ايه 321نيو حيث ألغت شركة إيرباص الاوروبية العملاقة لصناعة الطيران عقدا بهذا الشأن في وقت سابق من هذا العام .

وتظهر التقارير تفكك الشراكة بين إيرباص والخطوط الجوية القطرية منذ بعض الوقت مع نشر قطر شريط فيديو لوجود عيوب في الطلاء وشقوق في سطح طائرات من طراز (إيه 350) الذي تنتجه الشركة الأوروبية.

كما طالبت شركة الطيران القطرية بتعويضات بقيمة نحو 600 مليون دولار بسبب تلك العيوب.