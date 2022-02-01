 المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا توجه تحذيرا وسط انقلاب محتمل في غينيا بيساو - بوابة الشروق
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المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا توجه تحذيرا وسط انقلاب محتمل في غينيا بيساو

كوناكري (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:16 م

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) اليوم الثلاثاء، ما بدا أنه محاولة انقلاب في غينيا بيساو، وسط تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في القصر الرئاسي في بيساو.

وذكر بيان نشرته المجموعة التي تضم 15دولة في غرب أفريقيا على موقع تويتر أن "ايكواس تدين هذا الهجوم على الدولة وتحمل جيش البلاد المسؤولية عن السلامة الجسدية للرئيس عمر سيسوكو إمبالو وأعضاء حكومته".

ولم يتوفر بعد مزيد من المعلومات كما لم يتضح ما إذا كانت محاولة الانقلاب قد نجحت.

وإذا كانت هناك محاولة انقلاب، فسيكون هو الانقلاب الأحدث في المنطقة التي شهدت الإطاحة برئيس بوركينا فاسو في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

ودفع هذا التطور مجموعة ايكواس إلى تعليق عضوية بوركينا فاسو في المجموعة.


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