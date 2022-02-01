علق أحمد حسن قائد منتخب مصر وعميد لاعبي العالم السابق على تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني للاعبيه قبل مواجهة الفراعنة.

وقال الصقر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لكي أرد على تصريحات إيتو عليه أولًا أن يعادل أرقامنا، وبعد ذلك أرد عليه".

وأضاف: "هي تصريحات غير موفقة، نحن مازلنا كرويًا أسياد إفريقيا على مستوى المنتخبات والأندية، كلمة حرب صعبة جدًا، عليه أولًا أن يعادل أرقامنا في كل شيء، ليس فقط على مستوى عدد الألقاب، ولكن على مستوى كل الأرقام والمشاركات في البطولة".

وتابع: "قبل نهائي نسخة 2008 رأيت في منتخب الكاميرون رعب كبير، كانوا خائفين مننا، رغم أنهم كانوا ينشطون في أندية أوروبية كبيرة، وشعرت أننا سنفوز، وتصريح إيتو يدل على قيمة منتخب مصر، وبعد المباريات الأخيرة سيكونوا أكثر خوفًا منا".

واستطرد: "تصريحات إيتو كان يمكن أن تكون في الغرف المغلقة ولا تُنقل بهذه الطريقة، هم يعملون حساب لمنتخب مصر، شخصية الفريق هي الأهم".

وشدد: "لاعبو منتخب مصر ردوا على الجميع بأدائهم الرجولي، وبدأنا نشعر أننا لابد أن نكون جميعًا مساندين لهم بعدما أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وحتى لو كنا خسرنا كنا سنقف لهم احترامًا، لأنهم واجهوا فريق محترم وعنيد، واجهنا منتخبات بمثابة مباريات نهائية".

واسترسل: "محمد النني لاعب تكتيكي على أعلى مستوى، هو اقترب من 100 مباراة دولية، وهذا دليل على أنه لاعب يُعتمد عليه".

واستأنف: "مصطفى محمد يؤدي دوره بشكل جيد جدًا، وليس معنى أنه لا يحرز أهدافًا أنه بذلك لا يؤدي مهمته، عماد متعب في 2008 لم يحرز أهدافًا، ولكن كان له دور كبير بتحركاته، ومصطفى محمد محطة جيدة ويهلك أي دفاع".

وواصل: "محمد صلاح قائد في الملعب ويركض في كل مكان، أعتقد أن صورة المنتخب والقوة والشخصية ظهرت وأتمنى أن يستمر على ذلك".

واختتم: "إذا تخطينا الكاميرون سنفوز بالبطولة بنسبة 70%، الكاميرون في ملعبها ووارد أن يكون التحكيم متحيز".