تقرير: فايزر تسعى للحصول على موافقة على إعطاء الأطفال الصغار لقاحها

بدأت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك في إرسال بيانات إلى الهيئات التنظيمية الأمريكية للحصول على تصريح لإعطاء لقاحها المضاد لكوفيد- 19 للأطفال من سن ستة اشهر إلى أربع سنوات، وفق مصادر مطلعة.

وجاء ذلك لتسريع وتيرة جهود منح الأطفال الصغار اللقاح بعدما سببت سلالة أوميكرون زيادة في الإصابات بين الأطفال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين بدأتا عملية طلب تصريح الاستخدام الطارئ للقاح من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للأطفال تحت 5 سنوات.

وتطلب الشركتان من الهيئات التنظيمية السماح بإعطاء لقاح من جرعتين للأطفال، إلا أن المتوقع أن يصبح نظام من ثلاث جرعات هو المعياري عند التطبيق.