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تعيين رئيس جديد لمجلس النواب في كازاخستان

ألماتي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 9:56 ص

أعلن البرلمان الكازاخستاني، عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم انتخاب الرئيس السابق لديوان الرئاسة في البلاد، ييرلان كوشانوف، رئيسا لمجلس النواب.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن رئيس مجلس النواب الكازاخستاني نورلان نيجماتولين، استقال من عضوية البرلمان في وقت سابق اليوم، وقد تسلم كوشانوف مقعده.

وتم تعيين النائب الأول السابق للجنة الأمن القومي مراد نورتلو رئيسا لديوان الرئاسة.

يشار إلى أنه خلال أعمال الشغب الدموية في أوائل يناير، تم تعيين نورتلو، نائب رئيس ديوان الرئاسة آنذاك، نائبا أول لجهاز الأمن.

ولجأ رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى إقالة مسؤولين مقربين من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف في أعقاب أعمال شغب دموية الشهر الماضي.


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