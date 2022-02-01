 الزراعة تتابع الحقول الارشادية للقمح والشعير بشمال سيناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 فبراير 2022 2:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الزراعة تتابع الحقول الارشادية للقمح والشعير بشمال سيناء

مصطفى سنجر:
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 2:26 م

نفذت إدارة العريش الزراعية بشمال سيناء حملة متابعة للمرور الدوري علي الحقول الارشادية للقمح والشعير.

وأكد المهندس محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بالعريش ان المتابعة تتم في اطار التكليفات الصادرة من المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، قانت اللجنة المشكله من المهندس عبد الناصر عبد المنعم مدير ادارة الارشاد الزراعي والمهندس محمد كامل رئيس قسم الارشاد والمهندس عبد الرحمن محمد بقسم المكافحة بالادارة، بجولة على مزارع الحقول الإرشادية و تم التنبيه علي المزارعين بضرورة الاهتمام بالري وخاصة زراعات القمح لضمان جودة الإنتاج و حلوه من الآفات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك