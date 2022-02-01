الزراعة تتابع الحقول الارشادية للقمح والشعير بشمال سيناء

نفذت إدارة العريش الزراعية بشمال سيناء حملة متابعة للمرور الدوري علي الحقول الارشادية للقمح والشعير.

وأكد المهندس محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بالعريش ان المتابعة تتم في اطار التكليفات الصادرة من المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، قانت اللجنة المشكله من المهندس عبد الناصر عبد المنعم مدير ادارة الارشاد الزراعي والمهندس محمد كامل رئيس قسم الارشاد والمهندس عبد الرحمن محمد بقسم المكافحة بالادارة، بجولة على مزارع الحقول الإرشادية و تم التنبيه علي المزارعين بضرورة الاهتمام بالري وخاصة زراعات القمح لضمان جودة الإنتاج و حلوه من الآفات.