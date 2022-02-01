فاركو يضم محمد أسامة من الأخضر الليبي

تعاقد فاركو مع محمد أسامة لاعب خط وسط الأخضر الليبى الحالي والاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

ونجح فاركو في التعاقد مع اللاعب قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية مساء أمس الإثنين لدعم خط وسط الفريق في النصف الثانى من الموسم.

وبذلك حسم فاركو صفقته الثانية في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد في بداية فترة الانتقالات مع شكري نجيب من الإسماعيلي لمدة 4 مواسم.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو هو من طلب التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل تدعيم الفريق.

وسبق ولعب محمد أسامة، لمنتخب مصر للشباب والمنتخب الأولمبي، كما لعب لأندية المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وبتروجيت، وأسوان، قبل خوضه تجربة الاحتراف في الدوري الليبي.

ودخل فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي، أمس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبى والمقرر لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة.