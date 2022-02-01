الشباب والرياضة بالإسكندرية والأزهر للفتوى ينظمان مبادرة «الأزهر يجمعنا»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة تحت شعار "الأزهر يجمعنا".

وأوضحت مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف أن البرنامج يهدف إلى غرس الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية في مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، بهدف تأصيل القيم والأخلاق لدى الشباب.

وأشارت إلى أن البرنامج أُقيم بحضور 100 مستفيد، وقام بإلقاء المحاضرة الشيخ معاذ عبد الرحمن محمد شلبي، والشيخ حسين عبد الله السيد الحنفي، وبحضور الدكتورة منال كامل مدير عام بالإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وتناول اللقاء كيفية توافق شريعة الإسلام مع فطرة الإنسان وطبيعته، وأهم مقومات الفطرة السليمة وكيفية الحفاظ عليها، وكيفية تعامل الإنسان مع نوازعه النفسية واستثمار إمكاناته ومهاراته.

يُقام هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.