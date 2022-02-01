ليلة روحانية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ليلة روحانية لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني، يوم الجمعة المقبل، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية، منها: (تشفع يا رسول الله فينا، صلي يا رب دوامات، يا أم العواجز، وهب لي جوار المصطفى، بصيرة يا عيني، عودي يا ليالي الرضا، أنت الأمل يا أحمد، حلفت بسرك الأسمى، قل لنا إنا قبلناكم، حبيب الحبيب، مدد يا سيدة).

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الحضرة الصوفية تُعد أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفي الجماعي، تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني، وتضم مجموعة من المنشدين ينتمون لمختلف الطرق الصوفية، وقدمت العديد من الحفلات لاقت استحسان الجمهور والنقاد.



