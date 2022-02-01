محافظ الغربية: لجنة فنية لمراجعة امتحان «الهندسة» لطلبة الإعدادية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشكيل لجنة فنية لمراجعة مواصفات ورقة امتحان مادة الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية وتصحيح عينة عشوائية تمثل جميع الفئات على مستوى المحافظة، وذلك في استجابة لشكاوى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم بخصوص صعوبة امتحان تلك المادة.

وكلف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بتجهيز عينة عشوائية من جميع اللجان علي مستوى المحافظة وتشكيل لجنة لتصحيح العينة العشوائية تمثل جميع فئات المدارس (ريف -حضر- رسمى حكومي وخاص - رسمي لغات وخاص لغات)، وتحليل نتيجة العينة وتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة بما يحقق مصلحة الطالب.

وأكد المحافظ حرصه الكامل على مصلحة أبناء المحافظة من الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم للإمتحانات، مطمئنا إياهم وأولياء أمورهم بخصوص شكواهم والتى هي محل فحص، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح ودوام الرقي والتقدم.