ألمانيا: العاصفة «ناديا» كلفت شركات التأمين نحو 150 مليون يورو

أشارت تقديرات خبراء إلى أن الأضرار المؤمن عليها الناجمة عن العاصفة "ناديا" كلفت شركات التأمين في ألمانيا نحو 150 مليون يورو.

وذكرت شركة "آون" لوساطة التأمين اليوم الاثنين استنادا إلى تقديرات أولية أن العاصفة "ناديا" تعتبر بذلك مجرد عاصفة صغيرة ولا يمكن مقارنتها بالدمار الذي أحدثته العاصفة "بيرند" في يوليو الماضي.

وتعتبر هذه الأضرار ضئيلة مقارنة بعواصف شتوية أخرى خطيرة.

وحسب الرابطة الألمانية لشركات التأمين "جي دي في"، فإن العاصفة "فريدريكه" التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2018 كانت أحدثت أضرارا بقيمة تقارب 900 مليون يورو، كما أن العاصفة "كيريل" التي وقعت في 2007 كانت كلفت شركات التأمين تعويضات عن الأضرار تزيد قيمتها عن 2 مليار يورو.