أوباميانج يظهر في تدريبات برشلونة تمهيدا للإعلان الرسمي عن ضمه

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ظهر المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك اوباميانج في تدريبات برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء قبل الإعلان بشكل رسمي عن انتقاله للنادي الكاتالوني في صفقة انتقال حر قادما من ارسنال الإنجليزي.

ووصل اوباميانج (32 عاما) القائد السابق لارسنال، إلى إسبانيا صباح أمس الاثنين وسط تكهنات حول اقترابه من الإعارة إلى برشلونة ، لكن فترة الانتقالات الشتوية انتهت دون انتقال اللاعب رسميا للفريق.

وغادر اوباميانج كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مبكرا لأسباب صحية، علما بأنه لم يخض أي مباراة مع ارسنال منذ ديسمبر الماضي لأسباب انضباطية.

وارتبط اسم اوباميانج بصفقة إعارة محتملة إلى برشلونة وعدة أندية أوروبية أخرى وأيضا أندية في الشرق الأوسط في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن المحادثات تطورت أمس الاثنين ويستعد النجم الجابوني للانتقال إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، لكن لم يصدر اعلان بشكل رسمي سواء من جانب ارسنال أو النادي الكاتالوني حتى الآن.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة اليوم الثلاثاء "الوثائق الخاصة بأوباميانج جرى تسجيلها قبل دقيقة واحدة من منتصف ليلة أمس".