مؤتمر الترجمة عن اللغة العربية يوصى بتبنى الدولة المصرية مشروعاً وطنياً للترجمة عن العربية

أصدر مؤتمر «الترجمة عن اللغة العربية.. جسر الحضارة»، الذي عقد ضمن البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، عدة توصيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبمشاركة كل من وزارتي الأوقاف، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومجمع اللغة العربية، ومركز أبو ظبي للغة العربية، ودولة اليونان، والاتحاد الدولي للناشرين، ومترجمين مصريين وعرب وأجانب معنيين بالترجمة عن اللغة العربية.

وأوصى المؤتمر الذي جاء متوافقا مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لترسيخ جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وخططها لتبنى تبادل المعرفة الإنسانية بين مختلف دول العالم المختلفة، بأن تتبنى الدولة المصرية مشروعاً وطنياً للترجمة عن العربية، تقدم فيه الدعم للناشر والمترجم حتى يكون جسرا للثقافة والإبداع المصري إلى الخارج.

كما أوصى أن يكون هذا المؤتمر سنويا تتبناه وزارة الثقافة، ووضع سياسات واضحة ومحددة لخطة الترجمة عن العربية تتوافق وتتضافر فيها جهود كل الجهات المعنية بحركة الترجمة في مصر، ودعوة أقسام وكليات اللغة العربية في الجامعات الأجنبية، ودور النشر العالمية المهتمة بالترجمة عن اللغات الأخرى، والمترجمين الأجانب عن اللغة العربية، لحضور فعاليات المؤتمر القادم، وأن تتبنى وزارة الثقافة مشروعاً وطنيا، لإعداد قائمة سنوية من الإصدارات المتنوعة من دور النشر الحكومية والخاصة، وتعكس الواقع الحقيقي للثقافة والفكر في مصر.

شمل المؤتمر ثلاث ورش الأولى في موضوع حضور الكتاب العربي في مكتبات العالم ما بين الواقع والطموح، والثانية تناولت موضوع صعوبات الترجمة عن العربية وأفقها ، واستعرضت الثالثة موضوع ماذا يريد الناشر الأجنبي وماذا يرشح الناشر العربي؟