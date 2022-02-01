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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 15.2% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على الشرائح، ولكن العجز التجاري الشهري سجل ارتفاعا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن حجم الصادرات بلغ 55.32 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 48 مليار دولار خلال نفس الشهر العام الماضي، ليكون بذلك الشهر الـ 15 على التوالي الذي يسجل ارتفاعا في حجم الصادرات.

وبذلك تكون الصادرات قد بلغت أعلى مستوى لأي شهر يناير منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات عام 1956.

وقالت الوزارة في بيان " الصادرات الشهرية ارتفعت على الرغم من تفشي متحور أوميكرون وارتفاع أسعار المواد الخام".

وارتفعت صادرات أشباه المواصلات بنسبة 24.2% خلال يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن الرقائق تمثل 20% من صادرات كوريا الجنوبية.

وارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، أكبر شريكين تجاريين لسول، بنسبة 13.1% و1.6% على التوالي.

وارتفعت الواردات بنسبة 35.5% لتصل لأعلى مستوى بلغ 60.21 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط والطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الشتاء، مما تسبب في ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى بلغ 4.89 مليار دولار.