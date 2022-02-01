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تونس تفرض زيادات في أسعار مواد بترولية

براميل نفط - أرشيفية
براميل نفط - أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:49 ص

أعلنت وزارة الطاقة في تونس اليوم الاثنين، زيادات في أسعار مواد بترولية تشمل البنزين والجازولين بدءا من أول شباط/فبراير.

وتقدر الزيادات بـ60 مليما في مادة البنزين و50 مليما في مادة الجازولين.

وأرجعت الوزارة هذا التعديل في الأسعار إلى الزيادة العالمية في أسعار النفط الخام حيث بلغ سعر البرميل مستويات قياسية متجاوزا عتبة 90 دولار في الآونة الأخيرة لأول مرة خلال السبع سنوات الأخيرة.

وقالت الوزارة إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار (حوالي 2ر48 مليون دولار أمريكي) في العام.

وأضافت أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.

كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ مراجعة نظام الدعم بعد 2022 ضمن خطط إصلاحية لإنقاذ المالية العمومية.

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