انتشر مؤخرًا بالمجتمع المصري عدد من الحوادث التي تنم عن غدر الأصدقاء، آخرها كان واقعة انتحار الطفلة هايدي بالشرقية بعد أن صورتها صديقتها خلسة وتسربت هذه الصور لبعض الشباب الذين ابتزوها وطالبوها بأفعال خادشة للحياء فرفضت هايدي الخضوع لابتزازهم وقررت إنهاء حياتها بحبة الغلة السامة.

هذه الحوادث تجعلنا نعيد النظر في علاقة الصداقة، فهي العلاقة التي يعتبرها كثير من الناس نقية تستمر إلى الأبد ولا تشوبها شائبة، ولكن هذا غير حقيقي، فهي مثلها مثل بقية العلاقات الاجتماعية الأخرى، تخضع للعديد من الاختبارات، وقد تنتهي مع الوقت.

- متى يكون من الأصلح لك أن تنهي علاقتك بصديقك.. وكيف تفعل ذلك؟

في بعض الأوقات نتمسك بكلمات الأغنيات التي تتحدث عن الصداقة، والتي تؤكد أنها علاقة دائمة لا تنتهي، ولكن على أرض الواقع هناك علاقات صداقة من الأصلح لها أن تنتهي.

وفيما يلي نقدم لك المواقف التي إذا واجهتها مع صديقك، يجب عليك إنهاء صداقتكما، مع الخطوات التي ستساعدك على إنهاء هذه الصداقة بطريقة جيدة، وهذا بحسب ما ذكرته الطبيبة النفسية جينفر لينتر لموقع "سايك سينترال".

وتقول جينيفر، إنه من الأصلح أن تنهي علاقتك بصديقك في الحالات الآتية..

1.إذا أصبحتما شخصان مختلفان

من الممكن بمرور الوقت أن تتغير شخصيتك، وتأخذك ظروف الحياة إلى تحديات ومجريات جديدة مختلفة تماما عن حياة صديقك، فيصبح قضاء الوقت مع بعضكما البعض صعبا، وتجد نفسك أنكما تبتعدان تلقائيا، فعلى سبيل المثال ينفصل عشرات الأصدقاء بعد الإنجاب، لأن الأصدقاء الذين أنجبوا يتحدثون بشكل مستمر عن أطفالهم مع أصدقائهم العزاب، ومع الوقت تختفي المساحة المشتركة بينهما، فيقللان المدة التي يقضيانها مع بعضهما البعض.

2.نقص التوازن

ربما تجد أن علاقتكما أصبحت مع الوقت غير متوازنة، فربما يريد صديقك قضاء المزيد من الوقت معك بينما لا تريد أنت ذلك، وربما ترى أنك تعطي الكثير لصديقك دون أن تحصل على شيء في المقابل، بينما يرى هو أنه يفعل كل ما عليه لإنجاح هذه الصداقة، وهذا الخلل في التوازن، يجعل من الصعب أن تستمر الصداقة.

3.تشعر بعدم الثقة

ربما يجعلك صديقك تشعر بعدم الثقة والأمان معه، وذلك إذا قام بالتحدث عن سر يخصك مع الآخرين، أو إذا كان مشتركا في أنشطة تجعلك تبدو بمظهر غير جيد مثل الأنشطة الإجرامية وغيرها.

- كيف تتخلص من علاقة الصداقة بشكل جيد؟

1.لا تأخذ الأمر على محمل شخصي

لا تلوم نفسك أو صديقك على إنهاء صداقتكما، فالعلاقات تنتهي، هذه سنة الحياة، ولا أحد ينبغي أن يلام على ذلك.

2.امنح نفسك الوقت الكافي للحزن

عندما تنتهي علاقة صداقة، غالبا ما ستشعر بالحزن على فراق صديقك، حتى لو كنت تعلم أنك فعلت الشيء الصحيح، ولذلك إمنح نفسك الحق في الحزن وحاول أن تتجاوزه من خلال القيام ببعض الأنشطة مثل اليوجا، الرياضة، أو مشاهدة فيلمك المفضل.

3.ستظل تحب أصدقائك

لا يعني إنهاء صداقتك بأصدقائك أنك ستتوقف عن حبهم، ولذلك لا تشعر بالذنب لإنهاء الصداقة، فانت ستظل تحبهم من بعيد وستتمنى لهم الخير، فقط يكون لديك العديد من الذكريات الجيدة مع أصدقائك، وقد تكون لديهم صفات جيدة تحتاجها في أصدقائك الجدد، ولذلك إعلم أن نهاية العلاقة لا تعني أنك لا تحب ولا تحترم صديقك.

4.قم بالوادع من داخلك

من الممكن أن تقوم بكتابة خطاب لصديقك تقوم بوداعه من خلاله، حيث تكتب مشاعرك وكل شيء كنت تتمنى أن تقوله له، ومن الممكن بعدها أن تحتفظ بشيء يخصه للذكرى، حتى تعلم بداخلك أن هذه العلاقة أصبحت من الذكريات نهائيا.