 فرنسا: ماكرون يحصل على 24% في أحدث استطلاع للرأي قبل الانتخابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 فبراير 2022 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

فرنسا: ماكرون يحصل على 24% في أحدث استطلاع للرأي قبل الانتخابات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 8:59 م
أظهر أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 24%، وفقا لمؤسسة "إيفوب- فيدوسيال" لقياسات الرأي العام اليوم الثلاثاء، بدون أي تغيير عن اليوم السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن المرشحة اليمينية المتطرفة " الجبهة الوطنية" مارين لوبان حصلت أيضا على 17.5% بدون أي تغيير عن اليوم السابق في الاستطلاع الذي أجري لصالح شبكة قنوات "ال سي آي" و"باري ماتش "و راديو "سود".

وحصلت المرشحة الجمهورية فاليري بيكريس على 16% متراجعة بمقدار نصف نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي نشر في اليوم السابق، وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور سوف يحصل على 14% بزيادة بنصف نقطة مئوية عن اليوم السابق.

ويجرى الاستطلاع بشكل دوري على عينة من 1500 شخص على أساس تراكمي بمعدل 500 شخص يوميا على مدار ثلاثة أيام.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك