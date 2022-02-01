فرنسا: ماكرون يحصل على 24% في أحدث استطلاع للرأي قبل الانتخابات

أظهر أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 24%، وفقا لمؤسسة "إيفوب- فيدوسيال" لقياسات الرأي العام اليوم الثلاثاء، بدون أي تغيير عن اليوم السابق.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، أن المرشحة اليمينية المتطرفة " الجبهة الوطنية" مارين لوبان حصلت أيضا على 17.5% بدون أي تغيير عن اليوم السابق في الاستطلاع الذي أجري لصالح شبكة قنوات "ال سي آي" و"باري ماتش "و راديو "سود".



وحصلت المرشحة الجمهورية فاليري بيكريس على 16% متراجعة بمقدار نصف نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي نشر في اليوم السابق، وحصل المرشح اليميني المتطرف إريك زمور سوف يحصل على 14% بزيادة بنصف نقطة مئوية عن اليوم السابق.



ويجرى الاستطلاع بشكل دوري على عينة من 1500 شخص على أساس تراكمي بمعدل 500 شخص يوميا على مدار ثلاثة أيام.