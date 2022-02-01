حجازي يتوجه الليلة إلى ألمانيا للعلاج

يتوجه أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية ،لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي تعرض لها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.