شرطة لندن تراجع مئات الصور في تحقيق بشأن إقامة حفلات بمقر الحكومة أثناء الإغلاق

ذكرت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تراجع أكثر من 300 صورة قدمها مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في إطار تحقيقها بشأن انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا، من خلال إقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة "10 داونينج ستريت" أثناء فترة الإغلاق.

وقالت شرطة لندن في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين إنها تسلمت 500 صفحة تتضمن معلومات حصلت عليها من الحكومة الأسبوع الماضي وتراجعها بشكل سريع ، حتى تتمكن من تحديد الأفراد الذين سيتم الاتصال بهم .

وأكدت الشرطة أنها تحقق كذلك في تجمعات حدثت في ثمانية تواريخ مختلفة.

وأضافت الشرطة أنه إذا توصل المحققون إلى أنه تم خرق قواعد مكافحة فيروس كورونا دون عذر مقبول، فإنه سيتم إصدار إشعار بغرامة ثابتة.

وأوضحت الشرطة بأنه سيعتبر الأمر منتهيا بمجرد دفع الغرامة، ما لم يرغب بعض الأشخاص في الطعن على هذه العقوبة، وحينها يمكن إحالة القضية إلى المحكمة.