دوللي شاهين خبيرة أبراج في مسلسل المماليك

تشارك الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، في بطولة مسلسل"المماليك"، الذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة النهار.



يأتي ذلك بعد غياب قرابة 6 سنوات منذ مشاركتها في مسلسل"رأس الغول" في موسم رمضان 2016 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.



وتجسد الفنانة دوللي شاهين خلال أحداث المسلسل شخصية خبيرة أبراج تدعى "ناني".



وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى 60 حلقة، حيث يضم 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي مشوق.



المسلسل يشارك في بطولته: رانيا يوسف، ومحمد لطفي، ورامي وحيد، وبيومي فؤاد، وعائشة عثمان، ومحمد سليمان، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.