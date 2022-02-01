عمان تفرض التعادل على أستراليا بتصفيات المونديال

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فرض منتخب عمان التعادل 2 /2 على ضيفه الأسترالي اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقدم جيمي ماكلارين بهدف من ضربة جزاء لأستراليا في الدقيقة 15 ثم أدرك عبدالله فواز بيت عبدالغفور التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 54.

وأضاف آرون موي الهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 79 لكن عبد الغفور أحرز الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث مقابل ثمان نقاط لعمان في المركز الرابع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بمجموعتي التصفيات مباشرة إلى المونديال فيما يلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في كل مجموعة في الملحق الفاصل.