مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة الدعم في ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الاثنين مهمة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا.

وفشل المجلس في التوصل إلى توافق في الآراء حول إعادة توجيه البعثة، لكنه أقر قرارا بمواصلة تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 نيسان/أبريل دون تغيير.

وأشار القرار إلى أن البعثة يجب أن يقودها مبعوث خاص يعينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

واستقال المبعوث الخاص السابق لليبيا يان كوبيتش فجأة من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتولى الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز حاليا مسؤولية الأعمال الرسمية للبعثة كمستشارة خاصة لجوتيريش. وتريد روسيا وسيطا جديدا في أقرب وقت ممكن.

ولم يتم تعيين كوبيتش وسيطا في ليبيا إلا في بداية عام 2021 بعد أن واجه جوتيريش مشاكل في شغل المنصب.

وكان الدبلوماسي السلوفاكي الشخصية الرئيسية في عملية الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا، والتي تم بموجبها الاتفاق على وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

كما تم وضع خارطة الطريق السياسية للانتخابات، التي تم تحديدها في كانون الأول/ديسمبر 2021 وتأخرت إلى موعد غير محدد.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011، وأصبحت ساحة معركة للقوات المتناحرة التي استقطبت قوى أجنبية.