البنك الدولي وصندوق النقد يؤجلان عقد الاجتماعات السنوية في مراكش إلى أكتوبر 2023

أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين تأجيل عقد الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2022، على أن تُعقد بدلاً من ذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب استمرار عدم اليقين بشأن جائحة "كوفيد-19"، فيما تُعقد الاجتماعات السنوية للمؤسستين في أكتوبر 2023 في مدينة مراكش.

وتُعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.