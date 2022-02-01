تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، عن المنتخب المصري وتأهله لمواجهة الكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال بيسيرو في تصريحات عبر قناة "الحياة": "هذه منافسة قوية جدًا بين جميع المنتخبات، ومنها نيجيريا التي ظهرت بشكل جيد وكان المنتخب الأفضل في دوري المجموعات، الفرق الأربعة الأقوى في البطولة وصلوا للدور قبل النهائي".

وتابع: "مصر لم تواجه نيجيريا بشكل طيب، وبعد ذلك انطلقت وتحسنت وأظهر لاعبيها قدراتهم وقدموا مباراة جيدة أمام المغرب، منتخب مصر يمكنه الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وأردف: "مباراة مصر والكاميرون ستكون رائعة، الكاميرون تلعب على أرضها ولها مشجعين، وشاهدت كل المباريات، ومصر كما تعلمون قوية".

وواصل: "الفريق الأقل ارتكابًا للأخطاء هو من سيفوز، أتمنى أن تقدم مصر مباراة رائعة كما لعبت في دور الثمانية، مصر منتخب رائع ومنظم وكيروش يؤدي بشكل طيب، كل مباراة أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى".

وأتم: "عندما يمتلك منتخب مصر نجم مثل محمد صلاح وهو واحد من أفضل لاعبي العالم وبطل أوروبا والدوري الإنجليزي، فطبيعي أن يتحدث معه المدير الفني، ولا بد لهذا اللاعب أن يكون حلقة الوصل بين المدرب واللاعبين، وصلاح هو كابتن منتخب مصر، لذلك يقوم بهذا بأفضل شكل".