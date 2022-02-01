 شركة الطاقة الفرنسية توتال تبدأ مشروعا ضخما للنفط في أوغندا - بوابة الشروق
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شركة الطاقة الفرنسية توتال تبدأ مشروعا ضخما للنفط في أوغندا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 10:56 م

بدأت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" رسميا مشروعا ضخما للنفط في شرق أفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار يشمل بناء خط أنابيب بطول 1445 كيلومترا من دولة أوغندا غير الساحلية إلى المحيط الهندي.

وأعلنت الشركة ومقرها باريس عن إقامة مراسم افتتاح للمشروع في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.

وتمتلك توتال الحصة الأكبر في المشروع، بنسبة تبلغ 57%، بينما تمتلك شركة النفط البحرية الوطنية الصينية 28% في حين تمتلك شركة النفط الوطنية الأوغندية حصة تبلغ 15% من المشروع.

وبمجرد اكتمال المشروع، سيتم نقل النفط بالقرب من بحيرة ألبرت في غرب أوغندا عبر تنزانيا، ثم سيتم شحنه من ميناء تانجا التنزاني.

وتأمل الشركات المشاركة في المشروع في إنتاج 230 ألف برميل من النفط يوميا، ومن المنتظر تصدير أول كميات النفط من خط الأنابيب في عام 2025.


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