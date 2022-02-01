ندوة طبية بإعلام قنا عن الأمراض والفيروسات الموسمية ومتحور أوميكرون

نظم مركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، ندوة طبية بعنوان "الأمراض والفيروسات الموسمية ومتحور أوميكرون.. الوقاية وطرق العلاج".



وحاضر في الندوة الدكتور حجاجي منصور مدرس واستشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وآدارها الدكتور أحمد حمدي شاهين مسؤول الإعلام السكاني بمركز الإعلام.



وأكد الدكتور حجاجي منصور أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التي تزداد في فصل الشتاء مثل الانفلونزا العادية، موصيا بضرورة أخذ مصل الانفلونزا لأنه يخفف حدة الإصابة.



وأشار إلى الموجة الخامسة من فيروس كورونا وانتشار متحور أوميكرون وأعراضه، والفرق بينه وبين فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي، لافتا إلى أسباب الأمراض الفيروسية التي تُصيب الجهاز التنفسي، وأن السبب الرئيس غالبًا يكون هو انتقال الفيروسات بين الأشخاص من خلال استنشاق رزاز أحد المصابين واستخدام أدوات أحد المصابين، ويتم تشخيص الأمراض الفيروسية من خلال فحوصات الكشف عن الأجسام المضادة وهي أشهرها وأكثرها انتشارا.



وأضاف أن أغلب الأمراض الفيروسية التي تُصيب الجهاز التنفسي هو علاج ذاتي أي أن الجسم يُكون مضادات ويتخلص منها بعد عدة أيام من الإصابة، لكن في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر بعض الأدوية المُساعدة ولابد أن تكون من طبيب متخصص.



وفى نهاية اللقاء، أوصى استشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب بأهمية مصل لقاح كورونا وضرورة الحصول عليه للوقاية من الإصابة، مع تقدير جهود الدولة في توفيره لجميع المواطنين، وضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأشخاص المصابين بنزلات البرد.