كشفت التحقيقات في واقعة مصرع ربة منزل على يد نجلها دفعا من أعلى سلم الدرج لترتطم رأسها بالحائط وتتوفى متأثرة بإصابتها بمدينة أكتوبر، إلى أن هناك خلافات بين الأم وابنها منذ فترة ماضية، نتيجة خلاف نشب بين الأخير وشقيقه الأصغر.

وأضافت التحقيقات أن هذا الخلاف دفع الأم "المجني عليها" للتدخل بينهما لفض النزاع، مشيرة إلى أن يوم الواقعة تدخلت الأم وأخذت تعاتب ابنها المتهم على خلافه مع شقيقه، لكن الابن لم ينصت لحديثها قائلا: "ملكيش دعوة خليكي في حالك".

وأوضحت التحقيقات أن بسبب إصرار الأم على توجيه الاتهامات لنجلها بالتسبب في الخلاف الذي بينه وبين شقيقه، وقام بدفعها من أعلى سلم الدرج فسقطت وارتطمت رأسها بالحائط، وحاول الابن انقاذها إلا انها توفيت فور وصولها المستشفى إثر إصابتها بنزيف حاد.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأبن ادعى فور دخول والدته المستشفى بسقوطها من تلقاء نفسها، لإبعاد أصابع الاتهام عنه خوفا من المسائلة القانونية، لكن التقرير الطب الشرعي أكد بوجود شبه جنائية في الواقعة، وبتضيق الخناق على المتهم أعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما تم انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وتلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل وبها آثار إصابة في منطقة الرأس، وادعاء نجلها مرافق الحالة بسقوطها من أعلى درج السلم.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وقامت القوات باقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.