مجلس جامعة أسوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها دون تغيير

أكد رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن عثمان استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات بالجامعة طبقا للبرنامج الزمني المحدد سابقا من قبل الجامعة والمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج وأعمال الكنترولات بشكل عام، ومن ثم إعلان نتائج الطلاب في أقرب وقت، مع الالتزام بالجدول الزمني الخاص ببداية الفصل الدراسي الثاني بدون تأجيل.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة أسوان اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور أيمن عثمان، وبحضور محافظ أسوان أشرف عطية، ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وشدد رئيس جامعة أسوان على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات؛ كما وافق المجلس على منح بعض الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

ومن جهته، أشاد محافظ أسوان بالإمكانيات التي تمتلكها جامعة أسوان من مساحات واسعة ومسطحات خضراء ومبانٍ جامعية جديدة، والتي تعد طفرة علمية كبيرة تتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للثقافة والشباب الأفريقي.

وأعرب المحافظ عن شكره لقيادات جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان ورؤساء الجامعة السابقين على ما بذلوه من جهود جعلت من جامعة أسوان منارة ثقافية وعلمية حققت خلالها العديد من الأرقام القياسية والمراكز العلمية المتقدمة على مستوى الجامعات طبقا للتصنيف العلمي العالمي للجامعات.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جامعة أسوان ومحافظ أسوان وأعضاء المجلس المبنى الإداري الجديد لجامعة أسوان والذي يمثل إضافة جديدة لمباني الجامعة.

وطلب أعضاء مجلس الجامعة من محافظ أسوان تخصيص قطعة أرض على كورنيش النيل لإنشاء نادي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لخدمة أسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات.

كما كرَّم المجلس عميد كلية التربية النوعية وطلاب كورال قسم التربية الموسيقية بالكلية لمشاركتهم الفعالة في إنجاح فاعليات انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بجامعة أسوان في 22 من يناير الجاري، وذلك بمنحهم شهادات تقدير.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة أسوان يُعقد لأول مرة بالمبنى الإداري الجديد عقب افتتاحه مؤخرا.